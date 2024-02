Como funciona o bônus da Bet7:

Bônus de cadastro de até R$500

77 giros grátis no cassino online

Depósito mínimo de R$30 e rollover de 10x

Válido por 7 dias

A Bet7 é uma plataforma que dá bônus para jogar. Ao se cadastrar, você pode receber até R$500 em bônus, ativado com um primeiro depósito de R$30 ou mais.

A principal vantagem desta oferta são as odds mínimas - de apenas 1.40. Para cumprir com o requisito de apostas, você pode apostar tanto em mercados simples, quanto em múltiplas de futebol, vôlei, basquete e outras modalidades.

Vale lembrar que a Bet7 também é uma casa de apostas com bônus grátis para o cassino, já que a oferta de cadastro vem com 77 rodadas grátis para jogar em slots selecionados. Na plataforma, você encontra o Jogo do Aviãozinho (Aviator) e mais de 1.000 jogos online no total.

6. Dafabet - Site de apostas com o maior bônus do Brasil (R$750 no cadastro)

Como funciona o bônus da Dafabet:

Bônus de R$750 para apostar online

Ou 50% até 20 mBTC com Bitcoin

Depósito mínimo de R$30

Validade de 30 dias e rollover de 5x

A Dafabet é a casa de apostas esportivas com o maior bônus do Brasil, oferecendo até R$750 no cadastro. A oferta é ativada com um depósito de R$30 ou mais e dobra o primeiro investimento feito na plataforma.

Entre os principais termos e condições, estão o rollover de apenas 5x em mercados com odds iguais ou superiores a 1.50.

A Dafabet também é um site de apostas e cassino online com criptomoedas . Se você prefere o Bitcoin, pode escolher um bônus de 50% até 20 mBTC ao criar uma nova conta de apostas com a moeda digital.

7. KTO - Bônus de aposta sem rollover (R$200 em free bet)

Como funciona o bônus da KTO:

1ª aposta sem risco até R$200

Se perder, ela retorna como aposta grátis

Promoção sem rollover

A KTO é a casa de aposta que não tem rollover, ou seja, o bônus recebido pode ser sacado sem a necessidade de cumprir com requisitos de apostas.

Aqui, novos jogadores podem se cadastrar e fazer uma 1ª aposta de até R$200. Se ela perder, o site de apostas devolve o valor apostado com uma aposta grátis.

Depois, basta usar a aposta grátis em qualquer outra aposta esportiva. Como o nome indica, o valor não sai da sua banca. Quaisquer ganhos feitos com a free bet são pagos em dinheiro e você pode sacar na hora!

8. Wazamba - Casa de apostas brasileira com bônus de boas-vindas de R$650

Como funciona o bônus do Wazamba:

Bônus de boas-vindas de até R$650

Rollover de 6x em um prazo de 30 dias

Odds mínimas de 1.50 (múltiplas) ou 2.0 (simples)

O Wazamba é outro dos melhores sites de apostas com bônus de boas-vindas - até R$650 para novos clientes. A oferta conta com um depósito de apenas R$30 e 30 dias para cumprir um rollover de 6x.

As demais promoções incluem cashbacks de até 10% até R$3.500, apostas múltiplas turbinadas com até 100% de aumento nos lucros e reembolsos totais em partidas sem gols.

Para completar os bônus de apostas esportivas do Wazamba, aproveite também o jackpot esportivo de R$90.000 e o pagamento antecipado por 2 gols de vantagem.

9. Lucky Elektra - Site de apostas com bônus de R$500 no Pix

Como funciona o bônus do Lucky Elektra:

Valor máximo de R$500 no bônus

Depósito mínimo de R$30

Rollover de 6x e prazo de 30 dias

No Lucky Elektra, você consegue um bônus de aposta de R$500 no Pix. O depósito mínimo é de R$30 e a promoção dobra o valor investido.

Além do pacote de boas-vindas, é possível garantir pagamentos antecipados, cashbacks semanais de 10% em até R$3.500, reembolsos de 100%, múltiplas turbinadas, jackpots esportivos e super cotas adicionais em sua conta.

10. Betsson - Aposta grátis sem risco de R$50 para novos jogadores

Como funciona o bônus da Betsson:

R$50 de aposta sem risco para novos jogadores

Prazo de 7 dias para utilização do bônus

Rollover de 3x e odds mínimas de 2.0

A Betsson é o melhor site de apostas para iniciantes, já que novos apostadores podem garantir uma primeira aposta sem risco de até R$50.

Uma aposta sem risco quer dizer que você pode fazer uma bet normalmente. Se ela ganhar, você recebe o pagamento em dinheiro. Se ela perder, você recebe o reembolso do valor apostado com um bônus.

Para sacar o valor promocional, é necessário cumprir um rollover de 3x, ou seja, apostar 3x o valor recebido em apostas com cotações mínimas de 2.0.

No que prestar atenção ao escolher uma casa de apostas esportivas com bônus no Brasil

Na hora de escolher um bônus de apostas esportivas, vale a pena prestar atenção nos seguintes fatores:

Valor total do bônus

O valor do bônus pode aumentar significativamente seu saldo inicial. Procure ofertas altas, mas lembre-se de que elas podem vir acompanhadas de condições mais restritas.

Bônus sem rollover ou com baixos requisitos de apostas

Bônus com baixo rollover são mais fáceis de converter em dinheiro real. Avalie se os requisitos estão dentro de sua estratégia de apostas e possibilidades.

O que significa rollover nas casas de apostas?

Rollover é a quantidade de vezes que você precisa apostar o valor do bônus antes de sacar. Menos rollover significa retiradas mais rápidas e menos risco.

Valor mínimo de depósito

Verifique o depósito mínimo exigido para ativar o bônus. Escolha um que se alinhe ao seu orçamento para não comprometer sua gestão financeira.

Esportes e mercados de apostas aceitos

Ao selecionar um bônus, confira se ele é válido para apostar em futebol e outros esportes de sua preferência. Verifique a inclusão de mercados populares e específicos para maximizar suas opções de aposta.

Bônus de apostas no Pix e outros meios de pagamento

Alguns bônus estão restritos para certas formas de pagamento. Existem bônus de apostas esportivas somente para depósitos com o Pix, mas a maioria aceita também carteiras eletrônicas, criptomoedas e cartões de crédito. Neteller e Skrill, porém, muitas vezes não servem para ativar os bônus de boas-vindas.

Outras promoções de apostas esportivas

Além do pacote de boas-vindas, é importante ter acesso a outras vantagens. Programa de fidelidade, cashbacks e apostas grátis sem depósito são promoções de apostas esportivas que podem ajudar na hora de fazer aquela fezinha.

Quais são as melhores casas de apostas com bônus de boas-vindas no Brasil?

Confira abaixo as cinco melhores casas de apostas com bônus de cadastro no Brasil:

Betano: R$500 para novos jogadores

Rabona: Bônus de boas-vindas de R$500

F12 Bet: Dá banca de aposta grátis

PlayZilla: R$500 extra com rollover de só 4x

Bet7: R$500 em esportes + 77 rodadas no cassino

Acima, você confere as explicações de cada bônus de primeiro depósito e das demais ofertas de apostas esportivas oferecidas por esses sites de bets online.

Como funciona um bônus de apostas esportivas no Brasil?

Bônus de apostas são presentes das casas de apostas para atrair jogadores. Geralmente, eles dão extras como parte do seu primeiro depósito. Por exemplo, se você depositar R$50, pode receber mais R$50 para apostar.

Esses bônus vêm com regras. Muitas vezes, você precisa apostar várias vezes o valor do bônus antes de poder sacar. Isso é chamado de rollover. Leia sempre as regras dos bônus antes de aceitar. Assim, você joga com confiança e se diverte mais.

Diferentes bônus incluem apostas grátis, apostas sem risco ou dinheiro extra. Cada um tem um objetivo: seja testar um novo jogo ou recuperar parte de uma aposta perdida. Escolha o que mais combina com seu estilo de aposta.

Principais tipos de bônus de apostas online no Brasil

Como mencionado, os bônus para apostar online em esportes podem ser divididos em diferentes tipos, de acordo com o tipo da oferta. Abaixo, mostramos os bônus de apostas esportivas mais comuns:

Casas de apostas com bônus de cadastro

Na hora de se juntar a uma casa de apostas, o bônus de cadastro é um grande atrativo. Ele geralmente dobra o valor do seu primeiro depósito, dando mais para jogar.

Bônus de depósito

Bônus de recarga premiam depósitos subsequentes. Fique atento aos prazos e rollovers para maximizar essas vantagens, que podem ser semanais ou mensais.

Casas de apostas com bônus sem depósito

Alguns sites dão um bônus só por se cadastrar, sem precisar depositar. É uma ótima maneira de começar a apostar sem risco.

Bônus de apostas grátis

Ganhe apostas grátis ao participar de promoções ou atingir certos critérios. Use-as para apostar sem tocar no seu saldo.

Sites de apostas com cashback

Se perder uma aposta, o cashback pode devolver uma porcentagem da sua aposta. É um jeito de reduzir perdas e continuar jogando.

Bolão e sorteios grátis com prêmios em dinheiro

Participe de bolões e sorteios para ganhar prêmios em dinheiro. É uma forma divertida e social de apostar.

Bancas de apostas esportivas grátis

Acompanhe redes sociais e grupos de apostas no Telegram para ganhar bancas grátis. Elas podem surgir em competições ou eventos especiais.

Casas de apostas com odds turbinadas

Aumente seus ganhos com odds turbinadas. Disponíveis em apostas simples ou múltiplas, elas podem aumentar significativamente seus lucros.

Como ganhar um bônus de apostas online no Brasil

Você pode ganhar seu bônus para apostar online em poucos minutos. Para isso, basta seguir estes passos simples:

Escolha um dos sites de apostas com bônus de boas-vindas

Mais acima, neste artigo, selecionamos os 10 melhores sites de apostas esportivas com bônus de boas-vindas. Basta conferir nossas resenhas e escolher um deles para começar.

Crie sua conta de apostas online

Se você fizer como a gente e escolher a Betano, agora você precisa fazer o cadastro. É só clicar no botão de Registrar e seguir as instruções da tela.

Ative seu bônus de apostas esportivas

Você pode ativar o seu bônus de apostas esportivas na hora de fazer o cadastro ou na hora de fazer o primeiro depósito. Confira sempre o valor de depósito mínimo e demais condições também.

No caso da Betano, você pode dobrar o seu 1º depósito com um bônus de até R$500. A ativação acontece ao criar a conta e o depósito mínimo é de R$30.

Tenha o dobro para apostar nos seus jogos preferidos

Fazendo tudo isso, você terá o dobro do valor investido para apostar nos jogos de futebol, tênis, NBA e outras competições populares.

Como sacar o bônus de apostas esportivas?

Transforme seu bônus em dinheiro real seguindo estes passos:

Confira se cumpriu o rollover: Antes de tudo, garanta que atendeu todas as exigências do bônus, como o rollover. Acesse sua conta: Entre no site ou app da casa de apostas onde você ganhou o bônus. Vá para a seção de saque: No seu perfil, procure por "Saque" ou "Retirada". Escolha o Pix: Se você estiver jogando em uma das melhores casas de apostas com o Pix . Você também pode escolher qualquer outro meio de pagamento disponível. Defina o valor e forneça detalhes: Coloque o valor que deseja sacar e preencha as informações requisitadas. Confirme a operação: Verifique os detalhes e confirme seu saque. Aguarde o processamento: Com o Pix, o dinheiro pode chegar na sua conta quase que instantaneamente.

E pronto! Aproveite seus ganhos. Lembre-se que para sacar o bônus, é essencial que sua conta esteja verificada e os termos do bônus, cumpridos.

Comparação das melhores casas de apostas esportivas com bônus no Brasil

Betano : A Betano lidera no Brasil com um bônus de R$500. Pode ser ativado com Pix, oferece odds mínimas de 1.65 e um rollover de 5x, válido em uma variedade de esportes.

Rabona : Destaque em apostas de futebol, o Rabona oferece R$500 de bônus com um depósito mínimo de R$30 e rollover de 6x. Inclui promoções especiais como Acumulador do Dia e pagamento antecipado por 2 gols de vantagem.

F12.Bet: A F12.Bet inova com bônus grátis no Brasil. Apostas gratuitas são oferecidas via Telegram e Instagram, complementadas por promoções personalizadas e palpites com pagamentos em dinheiro.

PlayZilla: O PlayZilla, um app de apostas dinâmico, oferece até R$500 de bônus. Com um depósito mínimo de R$50 e rollover de 4x, é compatível com todos os mercados esportivos e traz promoções variadas.

Bet7: A Bet7 proporciona um bônus de até R$500 mais 77 giros grátis no cassino. Com depósito mínimo de R$30 e rollover de 10x, destac

Vale a pena usar um bônus de apostas online?

Sim, os bônus de apostas são uma ótima escolha para qualquer tipo de apostador. Entre as vantagens, destacam-se:

Exclusividade : Você ganha vantagens e descontos só disponíveis para quem aposta.

Acessibilidade : Ative e use os bônus pelo celular ou computador, onde estiver.

Compatibilidade : Use os bônus na maioria dos esportes e jogos.

Mais por menos : Com os bônus, seu dinheiro rende mais e você pode se divertir mais tempo.

Segurança: Os sites que oferecem bônus são controlados por órgãos sérios do setor de jogos.

Tudo isso ajuda a explicar os motivos que fazem dos bônus de apostas esportivas serem tão populares. Além disso, você pode escolher a casa de aposta paga na hora (Betano) e receber seus ganhos rapidamente.

O que mais você precisa saber sobre os bônus para apostar online no Brasil

Quais casas de apostas dão bônus grátis?

Betano, Rabona e F12.Bet são casas de apostas que oferecem bônus grátis entre as suas promoções.

Qual o melhor site de apostas com bônus?

A Betano é a melhor casa de apostas com bônus no Brasil, oferecendo R$500 extra. Com rollover de 5x e odds mínimas de 1.65, a oferta é excelente para novos apostadores.

Onde fazer aposta grátis?

Para fazer uma aposta grátis, escolha um evento ou jogo. Encontre a aposta desejada e siga para o cupom de apostas. Então, selecione a aposta grátis e depois confirme sua bet.

Casas de apostas online com bônus no Brasil - Conclusão

Os bônus de apostas online são ótimas ferramentas para aumentar suas chances e diversão. Com opções variadas, eles permitem apostar mais, arriscar novos mercados e melhorar a experiência de jogo.

Entre as opções disponíveis, a Betano se destaca como o melhor site de apostas com bônus no Brasil, oferecendo vantagens generosas e condições justas, adequadas para todos os tipos de apostadores.

Lembre-se de jogar de forma responsável. Apostar deve ser sempre uma forma de entretenimento, não uma necessidade. Conheça seus limites e aposte com consciência.

DISCLAIMER: Conteúdo voltado para maiores de idade. O jogo online vem com muitos riscos. Aconselhamos os jogadores a apostar de forma responsável e somente usar fundos que possam se dar ao luxo de perder. Lembre-se, o jogo deve ser um hobby e não é uma solução para quaisquer dificuldades financeiras.

As leis e políticas de jogo variam de uma região para outra. Alguns sites mencionados nesta revisão podem não estar acessíveis em sua região. Sempre faça sua devida diligência e verifique as regras locais de jogo. A segurança vem sempre em primeiro lugar.

Este guia tem como objetivo fornecer a você as informações necessárias para decidir o melhor site de apostas para você. Entretanto, não é nossa intenção oferecer qualquer conselho sobre jogos de azar ou garantir o sucesso no jogo. Os jogadores devem apostar por sua própria conta e risco.

Se você suspeita que está se tornando viciado no jogo, visite a Gambling Therapy para obter informações sobre o vício no jogo.



Disclaimer: The above is a sponsored post, the views expressed are those of the sponsor/author and do not represent the stand and views of Outlook Editorial.