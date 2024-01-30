BizBet Giriş Ve Üyelik işlemleri - 45000 TL Bonus

Hemen Şimdi BizBet Sitesine Katılın

BizBet'in "Freebet Yağmuru" kampanyası, futbol bahisleri yaparak ücretsiz bahisler kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak için öncelikle BizBet web sitesine veya uygulamasına kaydolun ve giriş yapın. Ardından, promosyon sayfasındaki "Katıl" butonuna tıklayarak bu teklife katılabilirsiniz. Bu kampanyada, hafta boyunca yapacağınız futbol bahislerinin sayısına göre değişen miktarlarda ücretsiz bahis kazanma şansınız var. Örneğin, 3-5 bahis yaparsanız 100 TRY, 6-10 bahis yaparsanız 150 TRY, 11-15 bahis yaparsanız 300 TRY ve 16 veya daha fazla bahis yaparsanız 500 TRY değerinde ücretsiz bahis kazanabilirsiniz.

Bu teklif, 01.11.2023'ten 28.01.2024'e kadar geçerlidir ve yalnızca kayıtlı müşteriler için uygundur. Bonusu almak için, spor bahisleri için bonus tekliflerine katılmanız ve haftada en az 100 TRY değerinde bahis yapmanız gerekmektedir. Ücretsiz bahisler, haftalık bahis sayınıza bağlı olarak her Pazartesi hesabınıza yatırılır ve promosyon kodu olarak aktarılır. Bu ücretsiz bahisler, aldığınız andan itibaren 72 saat boyunca geçerlidir ve bu süre içinde çevrilmezse geçerliliğini yitirir.

Kampanyaya dahil olan bahisler, 1.5 veya daha yüksek oranlardaki tekli futbol bahisleridir. Ücretsiz bahis tutarının tamamı kombine bahislerde kullanılmalıdır, her kombine bahiste en az 3 etkinlik olmalı ve bu etkinliklerin oranları 1.5 veya daha yüksek olmalıdır. Kampanya, çeşitli şartlar ve koşullar içerir. Örneğin, iade edilen, sigortalı, bonus hesabı ile oynanan, iptal edilen veya satılan bahisler bu teklife dahil değildir. Ayrıca, BizBet gerekli gördüğünde kimlik doğrulaması (KYC) talep edebilir ve dolandırıcılık veya kara para aklama şüphesi durumunda kullanıcı hesaplarını kapatma hakkını saklı tutar. Bu kampanya, herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

Editör Notu: Makalemizde bahis dünyasının heyecan verici fırsatlarından bahsettik. Ancak, unutulmamalıdır ki bahis, bilinçli ve sorumlu bir şekilde yaklaşılması gereken bir etkinliktir. Bahis oynarken, eğlencenin yanı sıra sorumluluğun da ön planda olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Sorumlu bahis, kişisel sınırların belirlenmesi ve bu sınırlara sadık kalınması anlamına gelir. Kendinize ve bütçenize uygun limitler koyun, ve oyunu sadece eğlence olarak görün. Risklerin farkında olun ve bahis oynamayı asla bir gelir kaynağı olarak düşünmeyin.

Sağlıklı ve dengeli bir bahis deneyimi için destek ve yardım alabileceğiniz kaynaklara yönelin. Sorumlulukla oynayarak, bahis deneyiminizi güvenli ve eğlenceli bir şekilde sürdürmeniz mümkündür.

Güncelleme: 16.01.2024