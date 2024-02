Ақша алыңыз

Микрокредит дегеніміз не?

Микрокредит-бұл жалақыға дейінгі ақша. Лицензияланған микроқаржы ұйымынан жалақыны аз пайызбен алғанға дейін қарызға алатын аз сома.

Барлық шағын несиелер онлайн режимінде және оларды картаға аудару арқылы алуға болады.

Онлайн картаға қарызды ресімдеу үшін сізге тек жеке куәлік қажет.

2024 жылы Қазақстандағы ең үздік онлайн микрокредитті қалай таңдадық

Қазақстанда онлайн қарыз беретін төрт жүзден астам ресми микроқаржы ұйымдары (МҚҰ) бар.

10 жылдан бері біз осы салада жұмыс істеп келеміз және ең жақсы микрокредитті қалай таңдау керектігін нақты білеміз.

Біз Қазақстанның барлық МҚҰ-на талдау жасадық және келесі параметрлер бойынша үздік 12-ні таңдадық:

Сенімділік

Біз микроқаржы ұйымының қаншалықты сенімді екенін тексердік. Біз лицензияның болуы, беделі, жұмыс тәжірибесі, тұтынушылардың пікірлері сияқты факторларды қарастырдық.

Шарттар

Біз пайыздық мөлшерлеме, Несие сомасы, несие мерзімі, өтеу әдістері және комиссия сияқты несие шарттарына назар аудардық.

Қызмет көрсету ыңғайлылығы

Біз микроқаржы ұйымының қызметтерін пайдалану қаншалықты ыңғайлы екенін тексердік. Мобильді қосымшаның болуы, онлайн өтінім беру мүмкіндігі және клиенттерге тәулік бойы қолдау көрсету сияқты факторлар ескерілді.

Қазақстандағы шағын несиелер-бұл қалай жұмыс істейді?

Микрокредит Сізге келесі жағдайларда көмектесе алады:

Жөндеу, тұрмыстық техниканы сатып алу немесе медициналық қызметтерді төлеу сияқты шағын шығындарға шұғыл ақша қажет.

Егер сізде несие тарихы болмаса немесе ол бүлінген болса және Сіз банктен несие ала алмасаңыз.

Егер сіз бір айға дейін несие алғыңыз келсе

Алайда, несиені рәсімдеу алдында оның шарттарын мұқият зерделеу маңызды екенін ұмытпаңыз.

Микрокредитті қалай алуға болады

Сонымен, Қазақстанда картаға онлайн микрокредитті қалай алуға болады?

Онлайн картаға несие алу үшін келесі қадамдарды орындау қажет:

МҚҰ-ға онлайн микрокредитке өтінім беру.

Ай сайынғы табысыңызды, оның ішінде бейресми табысыңызды көрсетіңіз

МҚҰ несие тарихын тексереді және Сіздің өтінішіңізді бағалайды

Егер сіз несиені мақұлдасаңыз, онда құжаттарға онлайн қол қоюыңыз керек

Қарыз сізге картаға аударылады

Көрсетілген мерзімде сіз микрокредитті қайтарасыз

Өте оңай! Қосымша қағаздар мен бөлімшелерге бару жоқ.

Жалақы алдындағы ақша

Барлығында жалақы әлі келмеген жағдайлар болды, ал ақша қазір шұғыл шығындарға қажет: емдеу, жақындарына көмек, шұғыл жөндеу және т. б. интернетте сіз "жалақыға дейінгі ақша" хабарландыруларын көре аласыз-бұл интернеттегі картаға бірдей микро несиелер.

Барлық шағын несиелер онлайн

Барлық үздік микрокредиттерді бөлімшелерге бармай-ақ онлайн табуға болады.

Жоғарыда айтқанымыздай, біз бұл салада 10 жылдан астам жұмыс істеп келеміз. Сізге ыңғайлы болу үшін біз Қазақстанда 2024 жылға арналған барлық үздік шағын несиелерді онлайн жинадық.

Микрокредит vs Банктік несие

Екі нұсқа да тұрақты табысы бар кәмелетке толған адамдар үшін қол жетімді.

Алайда, айтарлықтай айырмашылықтар бар.

Сомасы

Шағын несиелер шағын сомаларға беріледі-10 000 теңгеден 1 000 000 теңгеге дейін. Банктер 20 000 теңгеден және одан жоғары береді. Алайда, банктердің қарыз алушыға онлайн-микрокредиттерге қарағанда қатаң талаптары бар.

Мерзімі

Картаға Микро қарыздар әдетте қысқа мерзімге, 10 күннен 1 жылға дейін беріледі. Қолма-қол ақшамен банктік несиелер 10 жылға дейін берілуі мүмкін.

Пайыздық мөлшерлеме

Микроқаржы ұйымдары (МҚҰ) шағын несиелерді онлайн береді және несиені қайтармау қаупі жоғары. Сондықтан микрокредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелер банктердегі кредиттерге қарағанда жоғары.

Қарыз алушыға қойылатын талаптар

МҚҰ қарыз алушыларға банктерге қарағанда қатаң талаптар қояды. Көп жағдайда микрокредит алу үшін Қазақстан азаматы болу, 18 жастан асқан және тұрақты табыс табу жеткілікті. Банктен несие алу үшін әдетте жақсы несие тарихы, тұрақты табыс және төлем қабілеттілігін растау қажет.

Несиені өтеу шарттары

Микрокредиттерді әдетте несие мерзімі ішінде бір немесе бірнеше төлеммен төлеу керек. Банктердегі несиелер негізгі қарыз бен пайыздарды ай сайын немесе тоқсан сайын төлей отырып берілуі мүмкін.

Қосымша комиссиялар

МҚҰ несие беру, несиені мерзімінен бұрын өтеу немесе төлемді кешіктіру үшін қосымша комиссия алуы мүмкін. Банктер қосымша ақы алуы мүмкін, бірақ олардың мөлшері әдетте МҚҰ-ға қарағанда төмен.

Қай нұсқа жақсы?

Микрокредит пен банктік несие арасындағы таңдау сіздің жеке қажеттіліктеріңіз бен мүмкіндіктеріңізге байланысты. Егер сізге шұғыл түрде аз шығындарға ақша қажет болса және сізде жақсы несие болмаса, онда микрокредит жақсы нұсқа болуы мүмкін. Алайда, микрокредиттердің жоғары пайыздық мөлшерлемелері бар екенін есте ұстаған жөн, сондықтан оны рәсімдемес бұрын несие шарттарын мұқият зерделеу маңызды.

Егер Сізге үлкен сомаға немесе ұзақ мерзімге несие қажет болса, онда банктегі несие нұсқасын қарастырған дұрыс. Банктер МҚҰ-ға қарағанда несиелер бойынша жақсы шарттар ұсынады, бірақ олар қарыз алушыларға қатаң талаптар қояды.

Микрокредит қарыз алушыға қойылатын талаптар

Қарыз алушыға қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ресми түрде реттейді. Сіз олармен мына жерден таныса аласыз: Nationalbank.kz

Міне, олардың кейбіреулері:

Қазақстан азаматы болу

18 жастан асқан болу

Тұрақты табысқа ие болыңыз

Банк картасы бар

Микрокредиттердің сомалары

Сіз Қазақстанда картаға 20,000 теңгеден 1,000,000 теңгеге дейінгі сомаға шағын қарыз ала аласыз.

Қарыздың максималды сомасы жеке анықталады, өйткені МҚҰ сіздің несиелік тарихыңызды және төлем қабілеттілігіңізді ескереді.

Қарыз сомасы сіздің табысыңызға қарай есептеледі. Оның ішінде бейресми.

Егер несие беруші микрокредит сомасы сіздің табысыңыздың белгілі бір пайызынан аспайтынын түсінсе, онда сіз несиені мақұлдайсыз.

Бұл қарыз алушының ай сайынғы несие төлемдерін өз бюджетіне зиян келтірместен жасай алатындығына көз жеткізу үшін.

Несие мерзімі микрокредит сомасына тікелей әсер етеді. Несие мерзімі неғұрлым қысқа болса, микрокредит сомасы соғұрлым аз болады.

Қазақстанда микроқарыздар әдетте мынадай сипаттамаларға ие:

Несие сомасы: 10 000 теңгеден 1 000 000 теңгеге дейін

Несие мерзімі: 1 айдан 1 жылға дейін

Пайыздық мөлшерлеме: жылдық 12% - дан 20% - ға дейін

Микрокредитті төлеу

Микроқарызды төлеу мерзімі бойынша шарттар әртүрлі МҚҰ арасында өзгеруі мүмкін.

Бірақ индустрия стандарты 10 күннен 1 жылға дейін.

Әрине, мерзім неғұрлым ұзақ болса, артық төлем мөлшері соғұрлым көп болады.

Сіз микрокредитті келесі әдістердің бірімен төлей аласыз:

МҚҰ кеңсесінде қолма-қол ақшамен

Бұл опция ең қарапайым және ыңғайлы. Сіз төлемді МҚҰ кеңсесінде кез келген уақытта, соның ішінде демалыс және мереке күндері жасай аласыз.

Банктік аударым

Егер Сізде банк картасы болса, бұл опция ыңғайлы. Сіз төлемді кез келген уақытта интернет-банк немесе банктің мобильді қосымшасы арқылы жасай аласыз.

Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары арқылы төлеу

Егер сізде банктік карта болмаса, бұл опция ыңғайлы. Сіз микрокредит төлемдерін қабылдайтын кез-келген өзіне-өзі қызмет көрсету терминалында төлем жасай аласыз.

Мобильді қосымша арқылы төлеу

Егер сізде МҚҰ мобильді қосымшасы болса, бұл опция ыңғайлы. Сіз төлемді кез келген уақытта мобильді қосымша арқылы жасай аласыз.

Біздің микрокредиттеудегі тәжірибеміз

Біздің команданың онлайн несие берушілермен көп жылдық тәжірибесі бар. Біз онлайн несиелердің қалай жұмыс істейтінін білеміз және қажеттіліктеріңіз үшін ең жақсы онлайн несиені пайызсыз немесе аз пайызбен табуға көмектесе аламыз.

Біз сізге жылдам ақша қажет болған кезде ең жақсы микрокредитті таңдауға көмектесеміз.

Ақша алыңыз

Микрокредиттер туралы жиі қойылатын сұрақтар:

Егер олар барлық жерде бас тартса, ақшаны қайдан алуға болады?

Сіз сенімді микрокредиттік ұйымға жүгіне аласыз. Олар сіздің несие тарихыңызды да тексереді, бірақ олардың талаптары банктерге қарағанда төмен. Барлық сенімді МҚҰ біздің сайтта қол жетімді.

Мен картаға аударыммен шағын несие ала аламын ба?

Иә, өте оңай. Біздің сайтта сіз сенімді және сенімді Микрокредиттік ұйымдармен таныса аласыз. Сізге тек таңдау және өтініш беру қажет!

Микрокредиттердің кемшілігі неде?

Төлем мерзімі өткен жағдайда, артық төлем пайызы банктік несиеге қарағанда көбірек болуы мүмкін. Бірақ сіз уақытында төлей алатын соманы ғана алсаңыз, оны болдырмау оңай.

Микрокредит алудың ең оңай жері қай жерде?

Алматыда немесе Қазақстанның кез келген басқа қаласында Сіз Қазақстандағы картаға онлайн шағын несие ала аласыз. Әр түрлі МҚҰ бар. Біздің сайтта біз ең жақсы және сенімдісін жинадық.

Ең сенімді микрокредиттер қандай?

Егер Қазақстанда микроқаржы беретін компанияның микроқаржы қызметін жүзеге асыруға лицензиясы болса, онда мұндай қарыз сенімді.

Нашар несиесі мен мерзімі өткен несиені алуға бола ма?

Иә, олар бар. Бірақ бұл лицензиясыз бейресми МҚҰ. Сондықтан олардан қарыз алмай, несие тарихын түзеткен дұрыс. Біздің сайтта барлық сенімді және тексерілген МҚҰ бар.

