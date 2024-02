Лучшие Микрокредиты Онлайн 2024

Подайте заявку

Что такое микрокредит?

Микрокредит - это деньги до зарплаты. Небольшая сумма, которую занять у лицензированной микрофинансовой организации до получения зарплаты под небольшой процент.

Все микрокредиты онлайн и их можно получить переводом на карту.

Для оформления займа на карту онлайн, вам нужно только удостоверение личности.

Как мы выбрали лучший онлайн микрокредит в Казахстане в 2024

В Казахстане более четырхсот официальных микрофинансовых организаций (МФО), выдающих займы онлайн.

Уже 10 лет мы работаем в этой сфере и точно знаем, как выбрать выбрать лучший микрокредит.

Мы проанализировали все МФО Казахстана и выбрали 10 лучших по следующим параметрам:

Надежность

Мы проверяли, насколько надежной является микрофинансовая организация. Мы учитывали такие факторы, как наличие лицензии, репутация, опыт работы, отзывы клиентов.

Условия

Мы обращали внимание на такие условия кредита, как процентная ставка, сумма кредита, срок кредита, способы погашения и комиссии.

Удобство обслуживания

Мы проверяли, насколько удобно пользоваться услугами микрофинансовой организации. Учли такие факторы, как наличие мобильного приложения, возможность онлайн-заявки и круглосуточная поддержка клиентов.

Микрозаймы в Казахстане - как это работает?

Микрокредит может выручить вас в ситуации, когда:

Срочно нужны деньги на небольшие расходы, например, на оплату ремонта, покупку бытовой техники или оплату медицинских услуг.

Если у вас нет кредитной истории или она испорчена, и вы не можете получить кредит в банке.

Если вы хотите получить кредит на срок до месяца

Однако, помните, что важно внимательно изучить условия кредита перед его оформлением.

Как получить микрокредит

Итак, как же получить микрокредит онлайн на карту в Казахстане?

Чтобы оформить займ на карту онлайн, нужно выполнить следующие шаги:

Подать заявку на микрокредит в МФО онлайн.

Указать свой ежемесячный доход, в том числе неофициальный

МФО проверит кредитную историю и оценит вашу заявку

Если вам одобраяют займ, то нужно подписать документы онлайн

Займ переводят вам на карту

В указанный срок вы возвращаете микрокредит

Очень легко. Никаких лишних бумаг и посещений отделений.

Деньги до зарплаты

У всех бывали ситуации, когда зарплата еще не пришла, а деньги нужны сейчас на срочные траты: лечение, помощь близким, срочный ремонт и т.д. В интернете вы могли видеть объявления “Деньги до зарплаты” - это те же самые микро займы на карту онлайн.

Все микрокредиты онлайн

Все лучшие микрокредиты можно найти онлайн без посещения отделений.

Как мы уже упоминали, мы работаем в этой сфере более 10 лет. Для вашего удобства мы собрали все лучшие микрокредиты онлайн в Казахстане на 2024 год.

Микрокредит vs Кредит в банке

Оба варианта доступны для совершеннолетних людей с постоянным доходом.

Однако, есть существенные отличия.

Сумма

Микрокредиты выдаются на небольшие суммы - от 10 000 тенге до 1 000 000 тенге. Банки же выдают от 20 000 тенге и выше. Однако, у банков более строгие требования к заемщику, чем у микро займов онлайн.

Срок

Микро займы на карту обычно выдаются на короткий срок, от 10 дней до 1 года. Банковские кредиты наличными могут выдаваться на срок до 10 лет.

Процентная ставка

Микрофинансовые организации (МФО) выдают мини кредиты онлайн, и несут больший риск невозврата кредита. Поэтому процентные ставки по микрокредитам выше, чем по кредитам в банках.

Требования к заемщику

МФО предъявляют менее строгие требования к заемщикам, чем банки. В большинстве случаев для получения микрокредита достаточно быть гражданином Казахстана, старше 18 лет и иметь постоянный доход. Для получения кредита в банке обычно требуется хорошая кредитная история, стабильный доход и подтверждение платежеспособности.

Условия погашения кредита

Микрокредиты обычно нужно погасить в один или несколько платежей в течение срока кредита. Кредиты в банках могут выдаваться с ежемесячной или ежеквартальной выплатой основного долга и процентов.

Дополнительные комиссии

МФО могут взимать дополнительные комиссии за выдачу кредита, досрочное погашение кредита или просрочку платежа. Банки также могут взимать дополнительные комиссии, но их размер обычно ниже, чем у МФО.

Какой вариант лучше?

Выбор между микрокредитом и кредитом в банке зависит от ваших индивидуальных потребностей и возможностей. Если вам срочно нужны деньги на небольшие расходы, и у вас нет хорошей кредитной истории, то микрокредит может быть хорошим вариантом. Однако, следует помнить, что микрокредиты имеют высокие процентные ставки, поэтому важно внимательно изучить условия кредита перед его оформлением.

Если вам нужен кредит на крупную сумму или на длительный срок, то лучше рассмотреть вариант кредита в банке. Банки предлагают более выгодные условия по кредитам, чем МФО, но они также предъявляют более строгие требования к заемщикам.

Требования к заемщику микрокредита

Требования к заемщику официально регулируются Национальным Банком Республики Казахстан. Вы можете ознакиться с ними тут: Nationalbank.kz

Вот некоторые из них:

Быть гражданином Казахстана

Быть старше 18 лет

Иметь постоянный доход

Иметь банковскую карту

Суммы микрозаймов

Вы можете получить микрозайм на карту в Казахстане на сумму от 20,000 тенге до 1,000,000 тенге.

Максимальная сумма займа определяется индивидуально, так как МФО учитывает вашу кредитную историю и платежеспособность.

Сумма займа расчитывается исходя из вашего дохода. В том числе неофициального.

Если кредитор понимает, что сумма микрозайма не превышает определенный процент вашего дохода, то вам одобрят кредит.

Это сделано для того, чтобы заемщик мог вносить ежемесячные платежи по кредиту без ущерба для своего бюджета.

Срок кредита напрямую влияет на сумму микрозайма. Чем короче срок кредита, тем меньше сумма микрозайма.

Микрозаймы в Казахстане обычно имеют следующие характеристики:

Сумма кредита: от 10 000 тенге до 1 000 000 тенге

Срок кредита: от 1 месяца до 1 года

Процентная ставка: от 12% до 20% годовых

Оплата микрокредита

Условия по срокам оплаты микрозайма могут варьироваться между разными МФО.

Но стандарт индустрии - от 10 дней до 1 года.

Разумеется, чем дольше срок, тем больше сумма переплаты.

Оплатить микрокредит можно одни из следующих способов:

Наличными в офисе МФО

Этот вариант является самым простым и удобным. Вы можете внести платеж в офисе МФО в любое время, в том числе в выходные и праздничные дни.

Банковский перевод

Этот вариант является удобным, если у вас есть банковская карта. Вы можете внести платеж в любое время через интернет-банк или мобильное приложение банка.

Оплата через терминалы самообслуживания

Этот вариант является удобным, если у вас нет банковской карты. Вы можете внести платеж в любом терминале самообслуживания, который принимает платежи по микрокредитам.

Оплата через мобильное приложение

Этот вариант является удобным, если у вас есть мобильное приложение МФО. Вы можете внести платеж в любое время через мобильное приложение.

Наш опыт в микрокредитовании

Наша команда имеет многолетний опыт работы с онлайн-кредиторами. Мы знаем, как работают онлайн-кредиты, и мы можем помочь вам найти лучший займ онлайн без процентов или с небольшим процентом для ваших потребностей.

Мы поможем вам выбрать лучший микрокредит, когда вам нужны быстрые деньги.

Часто задаваемые вопросы о микрокредитах:

Где взять деньги в долг если везде отказывают?

Вы можете обраться в надежную микрокредитную организацию. Они также проверяют вашу кредитную историю, но их требования ниже, чем у банков. Все надежные МФО доступны на нашем сайте.

Могу ли я получить микрокредит с переводом на карту?

Да, очень легко. На нашем сайте вы можете озанкомиться с проверенными и надежными микрокредитными организациями. Все, что вам остается сделать - выбрать и подать заявку!

В чем минус микрозаймов?

В случае просрочки оплаты, процент переплаты может быть больше, чем в банковском кредите. Но этого легко избежать, если брать только ту сумму, которую вы сможете вовремя оплатить.

Где проще всего получить микрозайм?

В Алматы или любом другом городе Казахстана вы можете получить микрокредит онлайн на карту в Казахстане. Есть много разных МФО. На нашем сайте мы собрали самые лучшие и надежные.

Какие микрозаймы самые надежные?

Если компания, которая дает микрозайм в Казахстане имеет лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности, то такой займ - надежный.

Можно ли взять кредит с плохой кредитной историей и просрочками?

Да, такие есть. Но это неофициальные МФО без лицензии. Поэтому лучше не брать у них займ, а исправить свою кредитную историю. А все надежные и проверенные МФО есть у нас на сайте.

