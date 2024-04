하이로우 있는 사이트, 2024 기준 최고의 토큰 게임 사이트

스테이크(Stake) 은 2017년에 설립한 Medium Rare N.V. (등록 번호: 145353, 등록 주소: Fransche Bloemweg, 4 Willemstad Curaçao)에서 운영중인 100% 합법으로 플레이 가능한 해외 온라인 스포츠 배팅 사이트입니다.

비실명으로 회원가입, 플레이, 입출금 가능하며, 무엇보다 입출금이 빠른 스피드를 자랑합니다!

스테이크(Stake) 첫 입금 보너스 200%를 독점으로 제공합니다! 최대 약 220만원까지 혜택을 받을 수 있으며 스포츠는 물론 슬롯, 라이브카지노까지 이용 가능합니다.

한국어 라이브채팅 서비스가 없어 아쉽지만, 홈페이지 스피드, 다양한 프로모션 등을 고려해 토큰 게임 배팅 사이트 랭킹 3위를 차지했습니다

✅ 토큰 게임 사이트 선정 기준!

👉 첫 번째, 합법 배팅 라이선스

소재지: Curacao

설립: 1996년

주요 업무: 온라인 도박 사이트 합법 라이선스 발급

특징: 세계적으로 라이선스를 발급하는 국가 중 하나로 이용자 보호정책 등 엄격한 규제를 가지고 있습니다.

👉 두 번째, 많은 토큰 게임 종류 지원

⭕ 하이 로우 (HiLo)

Hi-Lo 게임은 온라인 카지노 게임 중 하나로 일반 카드를 사용하여 현재 카드에 다음 카드가 더 높은 수(=High) or 낮은 수(=Low) 중 어떤 것이 나올지 맞추는 게임입니다.

배팅의 목표는 본질적으로 이진 결과를 고려하여 다음 카드에 대해 배팅하는 것으로 아주 단순한 게임입니다.

또한 다양한 하이로우 전략을 활용할 수도 있는 게임입니다.

⭕ 그래프 (graph)

토큰, 해시 게임 중 하나인 그래프 게임은 기존 그래프 게임과 달리 겜블링 산업에서 유일하게 인증 받은 Provably Fair 암호기술 시스템을 기반으로 운영되고 있습니다.

Provably Fair 암호 기술은 게임 서버에서만 제공하는 랜덤 값이 아닌 참가하는 사용자의 랜덤 값까지 랜덤 값 도출에 사용하여 그 어느 누구도 조작할 수 없는 원리를 가지고 있습니다.

또한 다양한 그래프 전략을 활용할 수도 있는 게임입니다.

⭕ 주사위 (dice)

주사위 게임은 2개의 주사위를 Provably Fair 기술을 활용한 랜덤 던지기를 통해 나오는 숫자를 맞추는 게임입니다.

아주 간단한 게임 룰을 가지고 있어 쉽고 빠르게 배팅할 수 있습니다.

⭕ 레이싱 (race)

F1, 모터사이클 레이싱, 랠리 등의 모터 스포츠 게임을 아주 간단한 진행방식으로 빠르고 쉽게 배팅할 수 있습니다.

✅ 결론

오늘은 해외 글로벌 배팅 사이트 중 하이로 우를 포함하여 가장 많은 토큰 게임, 사용자의 이벤트, 안전성 등 엄격한 기준에서 선정한 TOP 3를 말씀 드렸습니다.

소개해드린 해외 공식사이트에서 제공하는 해시 게임은 모두 온라인 게임이나 도박 플랫폼에서 사용되는 중요한 기술 중 하나인 "Provably Fair"을 활용한 토큰 게임을 제공합니다.

따라서 게임 참여자는 게임 결과의 공정성을 확인할 수 있어 높은 신뢰성을 바탕으로 게임을 즐길 수 있습니다.

Disclaimer: The above is a sponsored post, the views expressed are those of the sponsor/author and do not represent the stand and views of Outlook Editorial.