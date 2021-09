1970-01-01T05:30:00+05:30 Outlook-ICARE India’s Top Universities Rankings 2021: Top 21 Private Medical Universities outlookindia.com 2021-09-17T19:00:24+05:30

Rank 2021Name of InstituteCityStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 KASTURBA MEDICAL COLLEGE, MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION Manipal Karnataka 363.22 196.69 144.82 110.77 85.77 901.27 2 SRI RAMACHANDRA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH Chennai Tamil Nadu 348.02 193.74 142.56 99.53 85.04 868.89 3 JSS MEDICAL COLLEGE, JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH Mysore Karnataka 342.31 126.87 146.19 95.94 62.46 773.77 4 BLDE (DEEMED TO BE UNIVERSITY) SHRI B.M.PATIL MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE Bijapur Karnataka 343.69 123.05 136.22 91.25 75.21 769.42 5 KASTURBA MEDICAL COLLEGE, MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION Mangaluru Karnataka 350.83 103.07 132.13 96.27 77.82 760.12 6 SIKKIM MANIPAL UNIVERITY Gangtok Sikkim 330.28 110.26 124.81 101.15 73.94 740.44 7 K. S. HEGDE MEDICAL ACADEMY, NITTE Mangaluru Karnataka 311.83 157.54 104.73 74.95 73.13 722.18 8 S.R.M. INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Chennai Tamil Nadu 301.77 100.81 139.8 105.34 51.05 698.77 9 BHARATI VIDYAPEETH DEEMED UNIVERSITY Pune Maharashtra 265.96 118.4 112.37 107.84 63.76 668.33 10 MAHATMA GANDHI MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE, SRI BALAJI VIDYAPEETH Puducherry Pondicherry 239.01 170.44 131.24 78.54 44.76 663.99 11 D.Y. PATIL MEDICAL COLLEGE AND UNIVERSITY Kolhapur Maharashtra 277.01 117.28 118.79 78.9 70.29 662.27 12 DR. D. Y. PATIL VIDYAPEETH Pune Maharashtra 221.01 178.11 112.54 93.38 51.9 656.94 13 CHETTINAD HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE Kelambakkam Tamil Nadu 219.38 186.27 91.17 106.58 43.48 646.88 14 KALINGA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY Bhubaneswar Odisha 266.5 93.64 107.66 93.38 67.63 628.81 15 SIKSHA `O` ANUSANDHAN Bhubaneswar Odisha 284.52 81.47 101.44 94.53 56.36 618.32 16 JAMIA HAMDARD New Delhi Delhi 222.76 154.36 103.69 83.57 52.23 616.61 17 PEOPLE'S UNIVERSITY Bhopal Madhya Pradesh 295.8 86.94 100.43 90.47 42.84 616.48 18 DATTA MEGHE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES Wardha Maharashtra 262.74 94.4 96.22 105.25 57.21 615.82 19 MAHARISHI MARKANDESHWAR Mullana, Ambala Haryana 218.02 168.23 85.16 77.26 52.82 601.49 20 PADMASHREE DR. D. Y. PATIL VIDYAPEETH Mumbai Maharashtra 250.64 78.94 98.27 79.55 52.47 559.87 21 KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES DEEMED UNIVERSITY Karad Maharashtra 224.35 59.28 85.43 74.91 49.85 493.82 Rank 2020 1 Name Of Institute KASTURBA MEDICAL COLLEGE, MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION City Manipal State Karnataka Academic & Research Excellence 363.22 Industry Interface & Placement 196.69 Infrastructure & Facilities 144.82 Governance & Admissions 110.77 Diversity & Outreach 85.77 Overall Score (1,000) 901.27 Rank 2020 2 Name Of Institute SRI RAMACHANDRA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AND...