2021-11-10T11:11:28+05:30 India's Best B-Schools 2022: Top Public MBA Institutions In India outlookindia.com 2021-11-12T16:46:56+05:30

Rank 2021Name of InstitutePlaceStateFSR Weightage - 25%RESEARCH Weightage - 20%EMPLOYABILITY Weightage - 25%FACULTY QUALITY Weightage - 20%INCLUSIVENESS & DIVERSITY Weightage - 10%Overall Score 1 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AHMEDABAD Ahmedabad Gujarat 100 92.96 100 100 87.79 97.37 2 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT BANGALORE Bangalore Karnataka 100 92.9 99.87 99.35 86.7 97.09 3 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT CALCUTTA Kolkata West Bengal 100 87 98.67 95.98 83 94.56 4 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW Lucknow Uttar Pradesh 100 85.56 96.78 94.49 81.63 93.37 5 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT INDORE Indore Madhya Pradesh 100 86.06 96.01 92.62 80.31 92.77 6 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT KOZHIKODE Kozhikode Kerala 100 85.91 96.25 90.4 81.91 92.52 7 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT TIRUCHIRAPPALLI Tiruchirappalli Tamil Nadu 100 83.49 95.04 88.53 78.07 90.97 8 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT ROHTAK Rohtak Haryana 100 80.96 95.14 88.53 75.73 90.26 9 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RAIPUR Raipur Chhattisgarh 100 78.7 95.89 88.13 73.14 89.65 10 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI Ranchi Jharkhand 100 75.89 92.42 84.99 74.04 87.69 11 FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES, UNIVERSITY OF DELHI New Delhi Delhi 100 74.29 92.39 82.46 71.41 86.59 12 JAMNALAL BAJAJ INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES Mumbai Maharashtra 100 71.7 92.23 78.7 67.09 84.85 13 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT KASHIPUR Kashipur Uttarakhand 100 51.76 98.26 96.75 40.69 83.34 14 ANNA UNIVERSITY Chennai Tamil Nadu 100 68.92 89.47 74.55 64.93 82.55 15 PANJAB UNIVERSITY Chandigarh Chandigarh 100 65.77 89.68 70.02 61.74 80.75 16 GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY New Delhi Delhi 99.82 83.14 91.68 56.01 42.82 79.99 17 PONDICHERRY UNIVERSITY Kalapet Puducherry 100 63.29 88.89 68.53 59.33 79.52 18 ATAL BIHARI VAJPAYEE INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT Gwalior Madhya Pradesh 97.98 62.49 86.93 67.54 52.45 77.48 19 GUJARAT UNIVERSITY Ahmedabad Gujarat 100 48.12 86.34 62.31 48.14 73.49 20 UNIVERSITY OF MADRAS Chennai Tamil Nadu 100 39.67 85.17 58.69 54.17 71.38 21 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT NAGPUR Nagpur Maharashtra 100 31.92 84.19 56.23 48.39 68.52 22 MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA Vadodara Gujarat 97.65 24.24 85.31 59.87 49.39 67.5 23 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AMRITSAR Amritsar Punjab 100 35.01 84.7 60.95 18.89 67.26 24 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT VISAKHAPATNAM Visakhapatnam Andhra Pradesh 100 34.94 80.74 51.01 43.18 66.69 25 INSTITUTE OF INSURANCE AND RISK MANAGEMENT Hyderabad Telangana 100 29.51 83.74 52.59 37.75 66.13 26 NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT (MANAGE) Hyderabad Telangana 100 28.38 84.03 53.36 34.41 65.8 Rank 2021 1 Name Of Institute INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AHMEDABAD Place Ahmedabad State Gujarat FSR Weightage - 25% 100 RESEARCH Weightage - 20% 92.96 EMPLOYABILITY Weightage - 25% 100 FACULTY QUALITY Weightage - 20% 100 INCLUSIVENESS & DIVERSITY Weightage - 10% 87.79 Overall Score 97.37 Rank 2021 2 Name Of Institute INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT BANGALORE Place Bangalore State Karnataka FSR Weightage - 25% 100 RESEARCH Weightage - 20% 92.9 EMPLOYABILITY Weightage - 25% 99.87 FACULTY QUALITY Weightage - 20% 99.35 INCLUSIVENESS & DIVERSITY Weightage - 10% 86.7 Overall Score 97.09 Rank 2021 3 Name Of Institute INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT...